2025 yılında otomobil satış rakamlarını faiz indirimleri belirleyecek

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, 2024 yılını değerlendirerek 2025 yılına dair beklentilerini paylaştı.

2024 ZORLU BİR YIL

Eroldu, 2024'ün küresel otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olduğunu belirterek, enflasyon, Çin rekabeti, Avrupa'daki EV talebinin düşük olması ve tedarik zincirindeki kırılganlıklar gibi faktörlerin sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.

Eroldu, Türkiye'de otomotiv üretiminde yüzde 8, ihracatında ise yüzde 1 daralma yaşandığını, ancak değer bazında ihracatın yüzde 3 artışla 33 milyar dolara ulaştığını belirtti.

2025'TE BELİRSİZLİKLER

Eroldu, 2025 yılında küresel otomotiv sektörünün belirsizliklerle dolu bir döneme gireceğini, Avrupa'daki fabrika kapanmaları ve istihdam azaltmalarının Türkiye'yi de etkileyebileceğini söyledi.

Avrupa'daki potansiyel pazar daralmasının Türkiye pazarına araç fazlası kaymasına neden olabileceğini söyleyen Eroldu, Türk otomotiv sanayisinin ihracatında düşüşe yol açabileceği konusunda uyardı.

FAİZ İNDİRİMLERİ ÖNEMLİ

Özçete ise 2025 yılında satış rakamlarını faiz indirimlerinin belirleyeceği görüşünde. Faizlerin düşmesiyle yurt içi piyasada arz-talep dengesinin canlanacağını ve satışların artacağını belirtti.

Özçete, ihracatta Afrika ülkelerinin yeni pazarlar olarak öne çıkacağını ve Çinli yatırımcıların Türkiye'ye yapacağı üretimin istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Eroldu ve Özçete, Türk otomotiv sektörünün güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ve 2025 yılında zorluklara rağmen büyümeye devam edeceğini vurguladı.