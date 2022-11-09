Peugeot modellerinde kasım kampanyaları

Peugeot Türkiye, kasım ayında binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Peugeot Türkiye, kasım ayında binek ve ticari araçları için çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Kampanyalar kapsamında, SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, yeni 308 ve 508 modellerinde seçenekler sunuluyor.

Peugeot 308

AA'nın haberine göre, Peugeot'nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot 2008

Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

Peugeot 3008

Zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler 150 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 200 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından faydalanabiliyor.

Peugeot 5008

7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 150 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Peugeot 208

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 50 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faiz veya 70 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 5008

Sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508 120 bin TL için 15 ay sıfır faizli veya 180 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle müşterilerini bekliyor.