Otomatik vites otomobil satışları artmaya devam ediyor

Türkiye'de otomatik vites otomobil satışları, yılın 10 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,1 artarak 357 bin 740'a ulaştı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller son yıllarda büyük ilgi görüyor. Manuel vitesli otomobillere olan ilgi ise her geçen gün azalıyor.

Günümüzde otomobil satın alınırken, yakıt ve motor tipi önemli bir tercih sebebi oluyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil severlerin tercihlerinde önemli rol oynuyor.

Türkiye otomotiv pazarında, bu yılın ocak-ekim döneminde otomatik vites araç satışları yükselmeye devam etti. Söz konusu artışta, küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da etkisi bulunduğu belirtiliyor.

İLK 10 AYLIK RAKAMLAR

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın 10 ayında yüzde 4,5 büyüyerek 614 bin 891 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2,2 artarak 475 bin 312 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 13,2 artışla 139 bin 579'a ulaştı.

HER 10 OTOMOBİLDEN 7'Sİ OTOMATİK

Ekim sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 357 bin 740 adetle yüzde 75,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 117 bin 572 adetle yüzde 24,7 oldu. Böylece söz konusu dönemde satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde, otomatik şanzımanlı otomobil satışları adet bazında yüzde 10,1 artış gösterdi.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde otomatik şanzımanlı otomobillerin pazar payı yüzde 69,9 ve satışı 324 bin 825, manuel şanzımanlı otomobillerin pazar payı da yüzde 30,1 ve satışı 140 bin 206 seviyesinde gerçekleşmişti.