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    50 bin TL zam: Yeni Peugeot 308, 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla ülkemize geldi. İşte otomobilin güncel fiyatları.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 09:09
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:42
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    50 bin TL zam: Yeni Peugeot 308, 2023 fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    2021 yılında tanıtılan yeni Peugeot 308, şirketin yeni logosunu üzerinde taşıyan ilk otomobil olma özelliğine sahip.

    Peugeot tarihinin en kapsamlı ürün serisi olan 300 Serisi’nin en son üyesi yeni Peugeot 308, modern ve şık tasarımıyla ülkemizde de satılıyor.

    Peugeot 308 teknik detaylar

    Yeni nesil Peugeot 308'in motor seçeneklerine baktığımızda, iki farklı şarj edilebilir hibrit (PHEV) ünite karşımıza çıkıyor.

    peugeot 308

    Giriş seviyesindeki Hybrid 180 e-EAT8 versiyonunda 150 beygirlik 1.6 litre PureTech benzinli ünite ile 81 kW'lık elektrik motoru komnbinasyonuyla toplamda 180 beygir güç elde ediliyor. Önden çekişli bu versiyon 60 kilometre saf elektrikli sürüş menziline sahip.

    Hybrid 225 e-EAT8'de ise farklı olarak 180 beygirlik benzinli üniteye yer verilmiş. Bu sayede toplamda 225 beygir güç elde edilebiliyor

    peugeot 308

    Yeni 308'in benzin tarafında 110 ve 130 beygir güç çıkışları bulunan 1.2 PureTech üç silindirli motor kullanılıyor.

    110 beygirlik seçenek yalnızca 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilirken, güçlü seçenekte EAT8 opsiyonu da bulunuyor.

    Yeni 308'in dizel tarafında ise 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli ünite görmekteyiz. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya EAT8 tam otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

    peugeot 308

    Yeni Peugeot 308 fiyat listesi - Ocak 2023

    Yeni nesil Peugeot 308, Türkiye’de Active Prime, Allure ve GT adı verilen 3 ayrı donanım paketiyle satılıyor.

    Kasımda herhangi bir zam gelmeyen otomobil, aralık ayında zamlanmıştı. Yeni yılla birlikte fiyatları güncelleyen Peugeot, 308 modeline bir kez daha zam yaptı.

    Yeni Peugeot 308 Türkiye’de Active Prime paketiyle 810 bin 500 TL, Allure paketiyle 868 bin 500 TL ve GT donanım paketiyle 957 bin 500 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

    Yeni 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8

    • Aralık 2022: 810 bin 500 TL
    • Ocak 2023: 861 bin TL

    Yeni 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8

    • Aralık 2022: 878 bin 500 TL
    • Ocak 2023: 927 bin 500 TL

    Yeni 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8

    • Aralık 2022: 972 bin 500 TL
    • Ocak 2023: 1 milyon bin 027 bin TL

    peugeot 308

    peugeot 308

    peugeot 308


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