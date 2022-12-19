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- Yeni Opel Mokka fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
Yeni Opel Mokka fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
- Haber Merkezi
- 19.12.2022 - 08:57
- Güncelleme : 19.12.2022 - 09:12
2020 Haziran ayında Mokka-e adını taşıyan tamamen elektrikli versiyonuyla tanıtılan 2021 Opel Mokka ailesi, uzunca bekleyişin ardından geçtiğimiz yıl haziran ayında Türkiye'de yollara çıkmıştı.
2017'de PSA tarafından satın alınan Opel'in yeni tasarım çizgilerini taşıyan Mokka, Opel Corsa ve Peugeot 208 gibi modeller ile aynı platformu kullanıyor.
Opel Mokka fiyat listesi - Aralık 2022
Yeni Opel Mokka Türkiye'de Elegance, GS Line ve Ultimate donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor. Otomobilin fiyat listesi ve geçtiğimiz aylara göre değişimi şöyle:
1.2 130 HP BENZİN AT8 - Elegance
- Haziran: 738 bin 900 TL
- Temmuz: 759 bin 900 TL
- Ağustos: 776 bin 900 TL
- Eylül: 776 bin 900 TL
- Ekim: 794 bin 900 TL
- Kasım: 809 bin 900 TL
- Aralık: 870 bin 900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 - GS Line
- Haziran: 799 bin 900 TL
- Temmuz: 799 bin 900 TL
- Ağustos: 806 bin 900 TL
- Eylül: 816 bin 900 TL
- Ekim: 816 bin 900 TL
- Kasım: 831 bin 900 TL
- Aralık: 882 bin 900 TL
1.2 130 HP BENZİN AT8 - Ultimate
- Haziran: 844 bin 900 TL
- Temmuz: 844 bin 900 TL
- Ağustos: 869 bin 900 TL
- Eylül: 879 bin 900 TL
- Ekim: 894 bin 900 TL
- Kasım: 909 bin 900 TL
- Aralık: 965 bin 900 TL
Donanım paketleri
Opel Mokka Elegance paketinde 17 inç alaşımlı çift kollu elmas kesim jantlar, Full LED ön farlar ve LED arka stoplar, 7 inç dijital gösterge ekranı, 7 inç dokunmatik multimedya ekranı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, geri görüş kamerası, ön çarpışma uyarısı ve aktif acil frenleme sistemi gibi donanımlar mevcut.
Mokka GS Line paketindeyse ek olarak 18 inç çaplı jantlar, çift renk tavan, kör nokta uyarı sistemi, otomatik katlanır yan aynalar ve alaşımlı spor pedallar karşımıza çıkıyor.
Mokka Ultimate'de ise Alcantara koltuk döşemesi, 12 inç dijital gösterge ekranı, 3 boyutlu navigasyon desteğine sahip 10 inçlik Multimedya Navi Pro ekranı, LED matrix ön farlar, koltuk ısıtma, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı müşterilere sunuluyor.