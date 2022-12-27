İkinci el otomobil pazarında fiyatlar arttı

2022 yılının son günlerinde ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Ancak bu durum, fiyatları yukarıya çekiyor.

2022 yılının son günlerine yaklaşırken, ikinci el otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

Oto galericiler, 2 aydır süren durgunluğun 2022 yılının sonuna yaklaşırken yerini yoğun bir talebe bıraktığını söylüyor.

Vatandaşların ikinci el otomobile zam gelecek kaygısı, ikinci el otomobile talep oluşturdu.

İkinci el oto fiyatları zamlandı

İHA'nın haberine göre, bu talep karşısında iki hafta içerisinde ikinci el otomobilde ortalama yüzde 20 bandında fiyat artışı yaşandı, oto galeri esnafı tüketiciye araç alımına ara vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

İkinci el otomobil piyasasında yılın son günlerinde hareketlilik yaşandığını aktaran oto galerici Yılmaz Kebapçı, “Yıl başından sonra zam gelecek korkusu ikinci el otomobil piyasasına hareketlilik getirdi. Bu hareketlilik ile beraber ikinci el araçlara yüzde 5-10 zam geldi." dedi.

"Son 15 gün içerisinde çok fazla talep artışı yaşadık." diyen Kebapçı, "Arz talep dengesi bozulunca da fiyat artışı yaşadık. Geçtiğimiz hafta 600 bine sattığım aracı, bugün bir arkadaşım ihaleden 670 bine satın aldı.

"Bu artış normal değil"

Baktığınız zaman yüzde 10’unun üzerinde artış oldu. Vatandaşların biraz alımı durdurması lazım. Ben almıyorum, fiyatlar çok yüksek çünkü. Bu artış çok normal değil." ifadelerini kullandı.

Yıl başından dolayı ikinci el otomobil piyasasının hareketlendiğini ifade eden oto galerici Gökhan Ardaşen, “Vatandaşlar son iki haftadır ikinci el otomobile çok fazla talep gösteriyorlar. Bu talep ile beraber ikinci el otomobillere yaklaşık yüzde 20 zam geldi.

Normalde iki hafta içerisinde 30 araç satardık, bu talep ile beraber bu rakam 40’a çıktı. Benim şahsi görüşüm yıl başından sonra bir artış olmayacak. Şu anda bir algı var. Dövizde bir artış olmadığı sürece araçlarda fiyat artışı olmaması gerekiyor." diye konuştu.