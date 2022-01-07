2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

Her geçen gün satışlarını artırarak Sedan'lara daha çok yaklaşan SUV modelleri, 2021'de de oldukça popülerdi. İşte geçen yıl en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları...

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Ülkemiz genelinde her ne kadar Sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

2021 genelinde ülkemizdeki Sedan satışları 222 bin 632 adetle bir önceki yıla göre yüzde 17 azalırken, SUV modelleri ise 2021'i 194 bin 506 adetle ve yüzde 7 yükselişle kapattı.

2021'DE TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN SUV MODELLERİ

2021'de ülkemizde en çok satılan SUV modellerine baktığımızda, zirvede Dacia Duster ve Fiat Egea Cross'un olduğunu görüyoruz. Ardından sıralanan Tucson, 2008 ve 3008 modelleri arasındaki fark da oldukça az.

1. DACIA DUSTER - 19 BİN 038

2. FIAT EGEA CROSS - 18 BİN 942

3. HYUNDAI TUCSON - 9 BİN 703

4. PEUGEOT 2008 - 9 BİN 176

5. PEUGEOT 3008 - 9 BİN 172

6. VOLKSWAGEN TIGUAN - 8 BİN 546

7. NISSAN QASHQAI - 7 BİN 587

8. VOLKSWAGEN T-ROC - 7 BİN 3003

9. KIA SPORTAGE - 5 BİN 701

10. OPEL CROSSLAND - 5 BİN 437