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    2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

    Her geçen gün satışlarını artırarak Sedan'lara daha çok yaklaşan SUV modelleri, 2021'de de oldukça popülerdi. İşte geçen yıl en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları...
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 16:47
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    2021'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

    Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

    Ülkemiz genelinde her ne kadar Sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

    2021 genelinde ülkemizdeki Sedan satışları 222 bin 632 adetle bir önceki yıla göre yüzde 17 azalırken, SUV modelleri ise 2021'i 194 bin 506 adetle ve yüzde 7 yükselişle kapattı.

    2021'DE TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN SUV MODELLERİ

    2021'de ülkemizde en çok satılan SUV modellerine baktığımızda, zirvede Dacia Duster ve Fiat Egea Cross'un olduğunu görüyoruz. Ardından sıralanan Tucson, 2008 ve 3008 modelleri arasındaki fark da oldukça az.

    1. DACIA DUSTER - 19 BİN 038

    DACIA DUSTER

    2. FIAT EGEA CROSS - 18 BİN 942

    egea cross

    3. HYUNDAI TUCSON - 9 BİN 703

    TUCSON

    4. PEUGEOT 2008 - 9 BİN 176

    PEUGEOT

    5. PEUGEOT 3008 - 9 BİN 172

    PEUGEOT 3008

    6. VOLKSWAGEN TIGUAN - 8 BİN 546

    VOLKSWAGEN TIGUAN

    7. NISSAN QASHQAI - 7 BİN 587

    NISSAN QASHQAI

    8. VOLKSWAGEN T-ROC - 7 BİN 3003

    VOLKSWAGEN T ROC

    9. KIA SPORTAGE - 5 BİN 701

    2021 de Türkiye de en çok satılan SUV modelleri #9

    10. OPEL CROSSLAND -  5 BİN 437

    OPEL CROSSLAND


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