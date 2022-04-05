Petrol
108.89
1.26%
Euro
16.16
0.28%
Dolar
14.71
0.24%
Altın
912.38
-0.02%
Borsa
2326
0.62%
Bitcoin
687.170
1.08%
BTXN Coin
34.00
-2.88%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi

    Markaların liste ve kampanyalı fiyatlarına göre, nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri sizler için listeledik.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 11:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi

    Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle otomobil sektörü zor günler geçiriyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan küresel çip sıkıntısı, aylar geçmesine rağmen sıfır araç üretimini etkiliyor.

    Öte yandan, ülkemizde dolar kurunun yükselmesi ve maliyetlerin artması nedeniyle sıfır araç fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Otomobil üreticileri, neredeyse her ay tüm sıfır modellerin fiyatlarını artırıyor.

    Aynı zamanda bu fiyat artışları, bazı otomobillerin ÖTV dilimini değiştirip fiyatların daha da yukarılara çıkmasına neden oluyor.

    NİSANDA DA ZAM GELDİ

    Nisan ayının gelmesiyle birlikte beklenen oldu ve birçok sıfır otomobilde 50 bin liraya varan fiyat artışları yaşandı.

    Biz de sizler için nisan ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobilleri listeledik.

    VOLKSWAGEN

    volkswagen polo

    Yeni Polo 1.0 80 PS Manuel Impression - 393 bin 500 TL
    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 443 bin 500 TL
    Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450 bin 300 TL
    Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - 545 bin 800 TL

    SEAT

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style: 332 bin TL
    Yeni IBIZA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style - 459 bin TL
    YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style - 579 bin TL
    ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 499 bin TL

    SKODA

    SKODA

    Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite - 384 bin 900 TL

    SCALA 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort - 507 bin 900 TL
    KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 562 bin 900 TL

    CITROEN

    citroen

    YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 328 bin 100 TL
    YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 484 bin 500 TL
    C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel -  460 bin 500 TL
    C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - 484 bin 500 TL

    DACIA

    dacia

    Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 386 bin 900 TL
    SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 372 bin 900 TL
    Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 394 bin 900 TL
    Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 433 bin TL
    Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 397 bin 900 TL
    Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 402 bin TL

    FIAT

    fiat

    EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP  Benzinli - 289 bin 900 TL
    EGEA SEDAN 1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel - 389 bin 900 TL
    EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel - 469 bin 900 TL
    EGEA SEDAN 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli - 316 bin 900 TL
    EASY SEDAN 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 364 bin 900 TL
    EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli - 311 bin 900 TL
    EGEA HATCHBACK 1.3 M.Jet 95 HP Street  Manuel Dizel - 402 bin 900 TL

    EGEA HATCHBACK 1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzin - 331 bin 900 TL

    Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 324 bin 900 TL
    Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 439 bin 900 TL
    Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 390 bin 900 TL

    PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 355 bin 900 TL
    PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 387 bin 900 TL

    500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 320 bin 500 TL
    500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 375 bin 400 TL
    500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 381 bin 100 TL
    500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP - 398 bin 100 TL

    HONDA

    HONDA

    Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Otomatik Elegance - 427 bin 200 TL
    Yeni Honda City 1.5L DOHC i-VTEC Benzinli Motor Otomatik Executive - 440 bin 400 TL
    Yeni Civic 1.5L VTEC Turbo ECO Premium - 570 bin 800 TL

    HYUNDAI

    hyundai

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 262 bin 400 TL
    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 294 bin 450 TL
    Yeni i20 - 1.4 MPI 100 PS Jump (Benzinli) - 310 bin 500 TL

    Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 231 bin 400 TL
    Yeni i20 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik (Benzinli) - 357 bin 250 TL
    Yeni i20 1.4 MPI 100 PS Style Otomatik (Benzinli) - 363 bin 050 TL

    BAYON 1.4 MPI 100 PS Jump Manuel (Benzinli) - 362 bin 700 TL
    BAYON 1.4 MPI 100 PS Jump Otomatik (Benzinli) - 397 bin 500 TL

    KIA

    kia

    PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 316 bin 900 TL
    Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 322 bin 900 TL

    Rio 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 319 bin 900 TL
    RIO 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool - 382 bin 900 TL
    STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 379 bin 900 TL
    STONIC 1.0L 100 PS Manuel - Benzin - Cool - 395 bin 900 TL

    MITSUBISHI

    Türkiye de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi #10

    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT - 327 bin 250 TL

    NISSAN

    Türkiye de satılan en ucuz sıfır otomobiller: Nisan ayı güncel fiyat listesi #11

    Nissan Micra 1.0 IG-T 92PS düz vites Visia - 392 bin 700 TL
    Nissan Micra  1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Visia - 450 bin 800 TL
    Nissan Micra  1.0 IG-T 92 PS X-Tronic CVT Tekna - 480 bin 700 TL

    OPEL

    opel

    Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5 Elegance - 379 bin 900 TL
    Corsa 1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION - 469 bin 900 TL
    YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 449 bin 700 TL

    PEUGEOT

    peugeot

    Yeni 208 PRIME 1.2 Puretech 75hp MT- 362 bin 500 TL
    208 PRIME SELECTION 1.2 Puretech 100hp EAT8 - 460 bin TL

    RENAULT

    RENAULT MEGANE

    Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg - 313 bin TL
    Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - 355 bin TL
    Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg - 445 bin TL
    Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 455 bin TL

    SUZUKI

    suzuki swift

    Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno - 83 PS Otomatik Benzinli 4x2 - 467 bin TL

    TOYOTA

    toyota corolla

    Yeni Corolla 1.5 Vision - 391 bin 450 TL
    COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 432 bin 250 TL
    COROLLA 1.5 Dream - 449 bin 350 TL
    COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 467 bin 250 TL
    COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 496 bin 950 TL

    Yeni Yaris 1.0 Vision - 363 bin 600 TL

    Not: Listede yer alan modellerin fiyatları kampanya fiyatı baz alınarak güncellenmiştir. Kampanyaların sona ermesi halinde fiyatlarda değişiklik yaşanabilir.


    İlginizi Çekebilir

    Kevin Dutton'dan bilimsel uyanış çağrısı: Siyah Beyaz Düşünme
    Kitap

    Kevin Dutton'dan bilimsel uyanış çağrısı: Siyah Beyaz Düşünme

    Şanlıurfa'da, Öcalan'ın doğum günü gerginliği
    Gündem

    Şanlıurfa'da, Öcalan'ın doğum günü gerginliği

    PKK’ya eleman aktaran öğretmene gözaltı
    3. Sayfa

    PKK’ya eleman aktaran öğretmene gözaltı

    Görüş Bildir