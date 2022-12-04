Peugeot modellerinde aralık kampanyaları

Peugeot, aralık ayı boyunca çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.

Aralık ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında Peugeot, müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

Peugeot’nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot SUV 2008

AA'nın haberine göre, SUV ailesinin üyelerinden Peugeoot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

Peugeot SUV 3008

Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline ise 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde.0,99 faizli kredi kampanyasıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot SUV 5008

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 208

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugept 208’i tercih edenler 100 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 508

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 140 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.