Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.848
0.21%
BTXN Coin
5.43
-0.73%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Peugeot modellerinde aralık kampanyaları

    Peugeot, aralık ayı boyunca çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçiriyor.
    • 04.12.2022 - 08:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Peugeot modellerinde aralık kampanyaları

    Aralık ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında Peugeot, müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

    Peugeot’nun hatchback sınıfındaki yeni temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

    Peugeot SUV 2008

    AA'nın haberine göre, SUV ailesinin üyelerinden Peugeoot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 100 bin TL için 15 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.

    Peugeot SUV 3008

    Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline ise 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde.0,99 faizli kredi kampanyasıyla sahip olunabiliyor.

    peugeot

    Peugeot SUV 5008

    Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 180 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 240 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

    Peugeot 208

    Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugept 208’i tercih edenler 100 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz veya 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

    Peugeot 208

    Peugeot 508

    Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi Peugeot 508, 140 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.


    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı
    Futbol

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı

    Kaos ve aşkın yeni adresi: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü fragmanı!
    Medya

    Kaos ve aşkın yeni adresi: Kısmetse Olur: Aşkın Gücü fragmanı!

    Görüş Bildir