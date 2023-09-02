ABD, elektrikli araçlara geçiş için 15,5 milyar dolar harcayacak ABD Enerji Bakanlığı, elektrikli araçlara geçişi destekleyecek toplam 15,5 milyar dolarlık finansman ve kredi paketini hayata geçireceğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Dünya çapında çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konuları her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Bu bağlamda, elektrikli araçlar, geleneksel içten yanmalı motorlara kıyasla daha temiz ve çevre dostu bir alternatif sunuyor.

Elektrikli araçlar, sıfır emisyonlu sürüş deneyimi sunarak hava kalitesini iyileştiriyor ve fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltıyor. Bu nedenle, elektrikli araçlar otomotiv endüstrisinin ve ülkelerin odak noktası haline gelmiş durumda.

ABD kesenin ağzını açtı

ABD Enerji Bakanlığı, elektrikli araçlara geçişi destekleyecek toplam 15,5 milyar dolarlık finansman ve kredi paketini hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kaynağa, elektrikli araçlara geçiş için mevcut fabrikaların yeniden düzenlenmesi kapsamında 2 milyar dolar tutarında hibe ve 10 milyar dolar tutarında kredinin sağlanmasının dahil olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, elektrikli araç bataryalarının ve diğer ülkelerden ithal edilen batarya bileşenlerinin yerli olarak üretimi için 3,5 milyar dolarlık fon sağlamaya yönelik niyetini açıkladı.

Niyet bildiriminin Enerji Bakanlığının büyüyen yerli sanayi ile imalat sektörü çalışanlarını nasıl destekleyeceğini özetlediği vurgulanan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerika'da Yatırım" gündeminin iddialı iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli yerel tedarik zincirlerini oluşturarak ulusal güvenliği de artırdığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Başkan Biden'ın ülkeyi küresel üretim merkezi haline getirecek iş gücüne ve fabrikalara yatırım yaptığına dikkati çekti.