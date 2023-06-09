ABD'de Hyundai ve Kia'ya hırsızlık davası Hyundai ve Kia, kolay çalınabilen otomobiller ürettikleri gerekçesiyle suçlanıyor.

ABD'de New York eyaleti, Güney Koreli otomobil üreticileri Hyundai Motor ve Kia'ya karşı bir dava açıyor.

New York, her iki otomobil üreticisini hırsızlıkla mücadeledeki ihmalleri nedeniyle suçluyor.

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, New York'taki yetkililer Baltimore, Cleveland, Milwaukee, San Diego ve Seattle gibi şehirlerin de Hyundai ve Kia'ya hırsızlıkla ilgili olarak dava açtığını belirtti.

Manhattan federal mahkemesine sunulan dilekçede, Hyundai ve Kia'nın 2011-2022 yılları arasında araçlarına hırsızlık önleyici immobilizer cihazlarını takmadığı ifade edildi.

Hırsızlıklar arttı

New York şehri, Hyundai ve Kia'nın bu ihmali nedeniyle araç hırsızlığının arttığını ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığını söylüyor.

TikTok videolarının, immobilizer özelliği bulunmayan araçların nasıl çalınacağını göstermesiyle birlikte hırsızlık olaylarının daha da artış gösterdiği belirtiliyor.

New York dilekçesinde, Hyundai ve Kia'dan tazminat ve cezai yaptırımlar talep edildi