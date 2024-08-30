AB'de yeni otomobil satışları temmuzda arttı Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 852 bin 51 oldu.

AA & Ensonhaber

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temmuz ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayınladı.

AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2023'ün aynı ayına göre yüzde 0,2 yükselerek 852 bin 51 adet oldu.

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,4'ü benzinli, yüzde 32'si hibrit, yüzde 12,6'sı dizel, yüzde 12,1'i elektrikli, yüzde 6,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 3,1'i diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI DÜŞÜYOR

Elektrikli otomobil satışları temmuzda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,8 düşerek 102 bin 705'e geriledi.

Geçen yılın aynı döneminde elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 13,5 seviyesindeydi.

Yeni otomobil satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 2,1, Fransa'da yüzde 2,3 düşerken, İspanya'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 4,7 arttı.

Ocak-temmuz döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarak 6 milyon 537 bin 362'ye ulaştı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Üreticilere göre, temmuz ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 229 bin 387 araçla Volkswagen Grubu yaptı.

Volkswagen Grubu'nu, Stellantis Grubu izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 137 bin 12 otomobil sattı.

Renault Grubu, 88 bin 707 yeni otomobille üçüncü, Hyundai Grubu ise 74 bin 724 yeni otomobille dördüncü sırada karşımıza çıktı.