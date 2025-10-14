ABD'nin en ucuz elektrikli otomobili: 2026 Chevrolet Bolt tanıtıldı

Amerikalı otomotiv devi General Motors (GM), bir süre önce üretimini durdurduğu uygun fiyatlı elektrikli aracı Chevrolet Bolt’un yeni neslini tanıttı.

2026 model yılıyla geri dönen Bolt, geliştirilmiş bataryası, çok daha yüksek şarj hızı ve iddialı fiyatıyla dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK YENİLİK ŞARJ VE BATARYADA

Önceki modelin en büyük eksiği olan yavaş şarj sorunu yeni Bolt ile çözülüyor. Araç artık 150 kW’a kadar hızlı şarj desteğiyle bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80’e sadece 26 dakikada doldurabiliyor.

GM'in yeni Ultium platformu üzerine inşa edilen model, CATL üretimi 65 kWh'lik LFP bataryasıyla 410 km menzil sunuyor.

Ayrıca, evlere 9.6 kW güç sağlayabilen çift yönlü şarj (V2H) özelliğini de destekliyor.

PERFORMANS VE İÇ MEKAN

Yeni Bolt, 210 beygir gücündeki Equinox EV'nin motorunu kullanıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniye civarında tamamlaması bekleniyor.

Tasarım olarak önceki Bolt EUV modeline oldukça benzeyen aracın iç mekanı ise elden geçirilmiş.

Daha büyük bir ekran, fiziksel ses ve klima düğmeleri, ısı pompası ve opsiyonel SuperCruise otonom sürüş asistanı gibi yenilikler bulunuyor.

Ancak yeni modelde artık Apple CarPlay yer almıyor; bunun yerine GM’in kendi bilgi-eğlence sistemi kullanılıyor.

ABD'NİN EN UCUZ ELEKTRİKLİSİ OLACAK

Yeni Chevrolet Bolt’un 2026’nın ilk aylarında piyasaya çıkması planlanıyor. Baz LT versiyonu 28 bin 995 dolarlık fiyatıyla, yeni Bolt'u ABD'nin en uygun fiyatlı elektrikli aracı haline getirecek.