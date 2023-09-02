Alman otomobil üreticileri zor durumda! Siparişler yetersiz Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faizler ekonomide durgunluğa neden olurken, Alman otomobil üreticileri siparişlerin yetersiz olmasından şikayet ediyor.

AA & Ensonhaber

Almanya otomotiv sektörünün lider markalarının araç üretimleri, yüzde 50 oranında düşüş gösterince yetkililerin endişeleri de artmıştı.

Alman sanayi üretimindeki ekonomistlerin öngördüğünden çok daha hızlı olan düşüş, imalat sektörünün bu yılın sonunda tekrar daralması ve potansiyel olarak yeniden resesyona girmesi riskini artırıyor.

Ülkenin en büyük otomobil üreticileri olan Volkswagen, Mercedes, BMW ve Audi'nin üretimleri önemli ölçüde azaldı.

Otomobil üreticileri şikayetçi

Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faizler ekonomide durgunluğa neden olurken, Alman otomobil üreticileri ve tedarikçileri sipariş azlığından şikayet etmeye başladı.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, temmuzda 34,6 puan olan Alman otomotiv sektörünün mevcut durum endeksi, ağustosta 34,6 puan azalarak sıfır puan oldu.

Sektörün gelecek aylara ilişkin iş beklentisi ise eksi 48 puandan eksi 75 puana geriledi.

Ankete ilişkin açıklamada, "Otomobil üreticilerinin neredeyse yarısı, ağustosta üretimin önünde bir engel olarak sipariş eksikliğinden şikayet etti. Bununla birlikte üreticilerin sipariş defterleri hala 6 ayı kapsayabilecek kadar dolu." denildi.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Uzmanı Anita Wölfl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bazı otomobil tedarikçilerinin mevcut durumdan memnun olduklarını belirterek, şunları söyledi:

Bazı tedarikçiler, sadece Almanya'da değil, dünya çapında elektrikli hareketlilik ve otonom sürüşün yanı sıra alternatif hareketlilik çözümlerini de geliştirebilecek özel teknik uzmanlığa sahip.

Almanların Çin ve Tesla korkusu

Bu arada, Alman otomobil üreticileri, enflasyonist baskılar, Avrupa'da yavaşlayan ekonomik büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle de karşı karşıya bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa'nın en önemli otomobil fuarlarından biri olan IAA Mobility, 5-10 Eylül'de Münih'te gerçekleştirilecek. Alman otomobil üreticilerinin fuarda Çin'in güçlü rekabetiyle karşı karşıya kalması bekleniyor.