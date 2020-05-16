Almanlar, devletin otomobil teşviklerine karşı çıktı

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, devletin otomotiv sektörü için yapacağı teşvikleri halk istemiyor.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan Alman otomobil üreticileri, geçtiğimiz günlerde Angela Merkel'in kapısını çalarak destek talep etmişti.

Bu kapsamda, Almanya’nın yeni otomobil satışlarını desteklemek bir teşvik ihtimali söz konusu.

Bu konu, Merkel ile Volkswagen Grubu, BMW Grubu ve Daimler Grubu CEO’ları arasında konuşuldu. Ortaya çıkan sonuç ise 4 bin euro gibi bir indirim içeriyordu.

ALMAN HALKI TEŞVİK İSTEMİYOR

Almanya’da yapılan araştırma ise halkın gerçekçiliğinin, duygusallığının önüne geçtiğini gösteriyor. Teşvik yapılmalı mı araştırması yapan Deutschlandtrend’e göre araştırmaya katılan kişilerin yüzde 63’ü bu duruma karşı çıkarken, yüzde 12’si de teşvik olmalı dedi.

Buna ek olarak araştırmaya katılanların 5’te birinden fazlası yalnızca elektrikli araçlar gibi düşük CO2’li otomobiller için teşvikleri destekleyeceklerin açıkladı.

Almanya’nın istatistik bilgilerine göre otomotiv endüstrisi ülkeye kabaca yıllık 138 milyar euro katkı sağlıyor ve üretilen toplam malların 5’te 1’i otomotiv endüstrisine ait.



