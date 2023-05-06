Araç alacaklara uyarı! Fiyatlar yüksemeye devam edecek İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.

AA

2019 yılında hayatımıza giren koronavirüsle başlayan pandemi dönemi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası piyasalardaki dalgalanma ve yüksek enflasyon, tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkisi altına aldı.

Çoğu sektör bu olumsuzluktan etkilenirken bunlardan biri de otomotiv sektörü oldu. Özellikle otomotiv sektöründe yaşanılan fahiş fiyatlar, vatandaşları zora soktu.

Fiyatlar yükselmeye devam edecek

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel piyasadaki son durumu anlattı ve şu ifadeleri kullandı:

Mart 2022 ile Mart 2023 arasında geçen 1 senede sıfır otomobillerde yüzde 70’e varan artışlar yaşandı. Mayıs ayında fiyatlarda yüzde 3 oranında, 3 aylık süreçte ise yüzde 15 oranında artış bekliyoruz.



Diğer yandan sıfır araçtaki arz sıkıntısı talebin önemli ölçüde ikinci el otomobile kaymasına sebep oluyor. Talebin bu kadar yoğun olduğu bir pazar ortamında fiyat yükselişleri de haliyle kaçınılmaz oluyor.

Türkiye'de 400 bin TL’nin altında sadece 3 adet sıfır araç kaldı, 400-500 bin TL’nin arasında 13 adet otomobil bulunuyor. Sıfır otomobillerin ortalama fiyatı ise 459 bin TL.