Araç muayene ve sigorta ücretlerine indirim talebi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ve sigorta ücretlerinin düşürülmesini istedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ve sigorta ücretleri hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Muayene ve sigorta ücretlerindeki artışların trafiğe kayıtlı her 5 araçtan 1'inin trafikte usulsüz dolaşmasına yol açtığını belirten Palandöken, söz konusu tutarların düşürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kullanılmayan araçların bile giderleri yükseliyor

Palandöken, yazılı açıklamasında, kullanılmayan aracın bile yıllık ortalama giderinin 15 bin lirayı bulduğunu, kasko gideriyle bu tutarın 25 bin liraya yaklaştığını bildirdi.

Bu durumun, muayenesiz ve sigortasız araçların sayısını artırdığına dikkati çeken Palandöken, sorunun giderilmesi için yüksek muayene, sigorta ve vergi tutarlarının düşürülmesi gerektiğini ifade etti..

Trafikteki 27 milyon 334 bin araçtan 5 milyon 600 bininin sigortasız olduğunun altını çizen Palandöken, şunları kaydetti: