Araç sahipleri bakım için Carpex’e güveniyor

Araç temizlik ve bakımı denildiğinde hemen ilk akla gelen markalar arasında telaffuz edilen Carpex, son derece etkili araç temizlik malzemelerinin yanı sıra aralarında lastik tamir spreyi, pasta cila ürünleri, fren balata temizleyici ve yakıt katkısı çeşitlerinin de yer aldığı onlarca bakım ürünü ile kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Araç bakım ürünlerinde, uygun fiyatlı ve kolay kullanıma sahip seçeneklere yer veren Carpex, hem bireysel kullanıma hem de araç sanayi sektörü kullanımına uygun ürünler satışa sunuyor. Oto temizlik ve bakım kategorisinde satışa sunduğu ürünleri, Türkiye’nin her noktasına güvenle ulaştıran marka, özellikle araç bakımına özen gösteren bilinçli tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Aracınızın her köşesinde ihtiyaç duyacağınız bakım ürünlerini tek bir çatı altında toplayan Carpex, torpido bakım ve koruma ürünlerinden klima temizleyici sprey ürününe kadar, aracınızın her bir noktasını yenilemenize imkan veren ürünler satışa sunuyor.

Klima Temizleyici Ürünler ile Her Mevsim Temiz Hava

Hem yaz hem de kış ve bahar aylarında araçlarda kullanılan klimalar, içerisinde zamanla biriken toz ve mikroorganizmalar nedeniyle sağlığı tehdit edebiliyor. Carpex’in klima temizleyici ürünler ile hedeflediği ilk şey insan sağlığı iken bu ürünlerin bir diğer görevi de klimaların sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak. Carpex klima temizleyici spreyi, basit birkaç adımda kolaylıkla uygulanarak, klima iç yüzeyinde biriken toz ve kirlerin kolaylıkla uzaklaştırılmasını sağlıyor. Özellikle yoğun klima kullanan özel araç, servis, minibüs ve taksilerde, klima temizleyici sprey, araç iç havasının temiz olmasına katkıda bulunuyor. Yolcu taşıyan tüm araçlarda, yolcu güvenliği için belirli periyotlarla değiştirilen polen filtresi, havanın uygun oranda nemlendirilip araç içine alınmasını sağlarken, Carpex klima temizleyici ürünleri ile klima içerisinde biriken kirlerden kolaylıkla kurtulmak mümkün.

Aracınızın Kaportasını Pasta Cila ile Koruyun

Carpex pasta cila kategorisinde yer alan yoğun çizik giderici pasta, aracınızın boyasında zamanla oluşan çizikleri kapatırken, uzun vadede paslanmasını ve erozyona uğramasını da engelliyor. Uygulaması son derece kolay olan bu ürünü, çizik oluşan durumlarda vakit geçirmeden uygulayabilir ve boya ömrünü uzatabilirsiniz. 200 gramlık özel kutusunda satışa sunulan ürün, indirimli fiyatları ile de tüketicinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Express oto cilası, Carpex oto bakım kategorisinde en çok talep gören ürünler arasında yer alıyor. Hem ıslak hem de kuru kullanıma uygun olarak üretilen bu özel ürün, sprey formu sayesinde kullanıcısına kolay uygulama imkanı sunuyor. Aracınızı, güneşin zararlı etkilerinden koruyacak ve toz birikimini engelleyecek olan bu ürünü düzenli olarak uygulayarak temiz ve parlak bir görüntüye sahip olabilirsiniz.

Lastik Tamir Spreyi ile Yolda Kalmayacaksınız

Lastik tamir kiti sprey, 300 mililitrelik küçük bir kutuda, hayatınızı kolaylaştıracak özel bir formül saklıyor. Özellikle uzun yollarda fazlasıyla can sıkıcı olan lastik patlaması sorunları bu özel ürün sayesinde yolunuza devam etmenize engel teşkil etmeyecek. Lastik patlamalarında ilgili noktaya sıkarak kolaylıkla uygulanan bu özel tamir kiti, lastiğinizi 25psi şişirerek sürüşünüze devam edebilmenizi sağlıyor. Hemen her otomobilin bagajında bulunması gereken acil tamir kitleri arasında gösterilen bu pratik Carpex ürünü ile yol kenarında lastik değiştirmek, mazide kalıyor. https://www.carpexonline.com/lastik-tamir-spreyi adresi üzerinden Carpex firmasının üretmiş olduğu lastik tamir spreylerini görüntüleyebilirsiniz.

Carpex Oto Şampuan ve Cam Temizleyici Ürünleri ile Temiz Bir Yolculuk

Cam suyu, cam buğu önleyici ve yağmur kaydırıcı gibi pek çok farklı cam temizleme ürününü satışa sunan Carpex, araç sahiplerine ekonomik ve zahmetsiz temizlik imkanı sunuyor. Basit sprey formlarda satışa sunulan cam temizleyici ürünler, hemen herkesin kolaylıkla kullanabilmesi için özel olarak tasarlanmış. Tüm bu cam temizleyici ürünlerin yanı sıra oto şampuan ürünleri ile de büyük beğeni toplayan Carpex, özellikle cilalı oto şampuanı ürünüyle kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Aracın temizliği sağlanırken aynı zamanda kaportayı güneşin zararlı ışıklarından koruyan cila uygulamasını gerçekleştiren bu özel ürün hem pratik kullanımı hem de uygun fiyatı ile göz dolduruyor. Ücretsiz kargo ve özel indirimli fiyatları ile Türkiye’nin her köşesinden sipariş edebileceğiniz Carpex oto bakım ürünleri, araç bakımında en büyük yardımcınız olacak.