Avrupa Birliği batarya üreticilerine desteği artıracak

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin toplantının ardından önemli açıklamalar yaptı.

Avrupa'nın otonom sürüş için yazılım ve donanımda büyük bir atağa ihtiyaç duyduğunu belirten von der Leyen, bu alanda küresel anlamda rekabet söz konusu olduğunu ve hızla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, otonom sürüş konusunda çeşitli şirketlerin kaynaklarını bir araya getireceği "endüstri ittifakı" kurup destek sağlayacaklarını söyledi.

OTONOM ARAÇ VURGUSU

Von der Leyen, "Hedefimiz çok açık. Otonom araçları Avrupa yollarına daha hızlı çıkarmalıyız." diye konuştu.

BATARYA ÜRETİMİNE DESTEK

Von der Leyen, özellikle bataryalar konusunda Avrupa otomobil tedarik zincirlerinin daha sağlam ve dayanıklı olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: