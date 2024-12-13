Avrupa Birliği'nin benzinli araç yasağına ilişkin baskılar artıyor

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Avrupa Birliği'nin 2035 yılında içten yanmalı motorlu araçları yasaklama planı, büyük bir engelle karşılaştı.

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP), yasağın geri çekilmesini talep ediyor.

EPP'DEN YASAK KARŞITI HAMLE

EPP, içten yanmalı motorların 2035 yılından sonra da alternatif yakıtlarla kullanılmaya devam etmesini istiyor. Ayrıca, plug-in hibrit araçların (PHEV) satışına da izin verilmesi gerektiğini savunuyor.

Avrupa'daki birçok otomobil üreticisi, düşen talep nedeniyle elektrikli araç hedeflerini ertelemiş durumda. Bu nedenle, PHEV araçların piyasada kalması, sektörün geçiş sürecini kolaylaştırabilir.

EPP, 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan daha sıkı emisyon düzenlemelerinin 2027 yılına ertelenmesini de istiyor.

Bu düzenlemeler, otomobil üreticilerine ortalama emisyon hedefini 115,1 g/km'den 93,6 g/km'ye düşürme zorunluluğu getiriyor.

CEZA RİSKİ

Otomobil üreticileri, emisyon hedefini aşan her gram için araç başına 95 euro ceza ödüyor. Renault CEO'su Luca de Meo, bu cezaların 2025 yılında 15 milyar euro'yu bulabileceğini tahmin ediyor.

BMW patronu Oliver Zipse ise emisyon hedeflerinin ertelenmesine karşı çıkıyor. Zipse, otomobil şirketlerinin yeni kurallara hazırlanmak için yeterli zamanı olduğunu savunuyor.