Avrupa otomobil pazarı kasımda küçüldü: İşte son rakamlar

Haber Merkezi

Avrupa otomotiv sektörü, Kasım ayında beklenen toparlanmayı gösteremedi. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde yeni otomobil satışları yüzde 2 azalarak 1,06 milyona düştü.

FRANSA VE ALMANYA'DA SERT DÜŞÜŞ

Kasım ayında en büyük satış kayıpları, Fransa ve Almanya'da yaşandı. Almanya'daki ekonomik durgunluk ve Fransa'daki belirsizlikler, otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi.

Tamamen elektrikli araç (BEV) satışları, AB genelinde yüzde 9,5 oranında azaldı. Bu düşüşün en büyük nedeni, Fransa ve Almanya'daki satışların gerilemesi.

HİBRİT ARAÇLAR YÜKSELİŞTE

Hibrit araç (HEV) satışları ise yüzde 18 arttı. Hibrit araçlar, Kasım ayında benzinli araçların satışlarını geçerek pazar payını artırdı.

Volkswagen (yüzde 2,8) ve Renault (yüzde 9,2) satışlarını artırırken, Stellantis yüzde 10,8'lik bir düşüş yaşadı.

Tesla ve SAIC Motor gibi Çinli markaların satışları ise yeni AB tarifelerinin etkisiyle sırasıyla yüzde 40,9 ve yüzde 7,8 azaldı.

YENİ AB TARİFELERİNİN ETKİSİ

AB'nin Çin yapımı araçlara uyguladığı yeni tarifeler, Tesla ve SAIC Motor gibi markaların satışlarını olumsuz etkiledi.

Elektrikli (EV), hibrit (HEV) ve plug-in hibrit (PHEV) araçların toplam pazar payı, kasım ayında yüzde 55,8'e ulaştı. Bu oran, geçen yıl yüzde 51,8 seviyesindeydi.

Avrupa otomotiv sektörü, aralık ayında ekonomik toparlanma ve yıl sonu kampanyalarının etkisiyle yakından izlenecek.