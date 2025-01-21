Avrupa’da elektrikli araç satışlarının 2025 yılında yüzde 40 artması bekleniyor

Haber Merkezi

Avrupa otomotiv sektörü, 2025 yılında elektrikli araç (EV) satışlarında büyük bir artış bekliyor.

Ancak, bu büyüme yüksek maliyetler, Çin rekabeti ve ABD'deki korumacılık gibi zorluklarla gölgelenebilir.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ

Bağımsız otomobil analisti Matthias Schmidt, Avrupa'da EV satışlarının 2025 yılında yüzde 40 artarak 2,7 milyon adede ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bu artışın temel nedeni, Avrupa Birliği'nin sıkı emisyon düzenlemeleri.

Elektrikli araçların toplam pazar payının, 2025 yılında yüzde 22'ye çıkması bekleniyor. Bu oran, 2024 yılında yüzde 15-17 aralığındaydı.

YÜKSEK MALİYETLER VE REKABET

Elektrikli araçların yüksek maliyetleri ve Çinli üreticilerin rekabeti, Avrupalı otomobil üreticileri için zorluk yaratıyor.

Renault CEO'su Fabrice Cambolive, "Elektrikli ve hibrit araçlar için ürün yelpazemiz hazır, ancak müşterilerimiz arasında hâlâ ciddi belirsizlikler var." dedi.

ÇİN VE ABD'NİN ETKİSİ

Çinli otomobil üreticileri, uygun fiyatlı elektrikli araçlarla Avrupa pazarında giderek daha fazla yer kaplıyor. ABD'nin korumacı politikaları da Avrupalı üreticileri zorluyor.

2025 yılı, Avrupa otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olabilir. Elektrikli araçlara geçiş sürecinde yaşanan zorluklar, sektörde önemli değişikliklere neden olabilir.