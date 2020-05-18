Avrupa'da en çok elektrikli araç satan ülkeler

Avrupa'da en çok elektrikli araç satan ülkeler

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2020'nin ilk 4 ayında elektrikli otomobiller ile ilgili Avrupa istatistiklerini paylaştı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretimi durdurmuş ve satış bayilerini kapatmıştı.

Son zamanlarda ise üretimi ve satışları yeniden başlatan otomobil devleri, yine beklenen ilgiyi görmüyor.

Her ne kadar genel olarak otomobil pazarı bir hayli küçülse de elektrikli ve hibrit otomobillere olan ilgide artış var.

Elektrikli ve plug-in hibrit otomobil kategorisi, geçtiğimiz yıl yüzde 3 olan pazar payını bu yıl ilk 4 ay sonunda yüzde 7.5 seviyelerine kadar çıkardı.

Yani bu kategori, 2019'un ilk 4 ayı ile 2020'nin ilk 4 ayı kıyaslandığında Avrupa'da yüzde 81 oranında büyüdü.

EN FAZLA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI GERÇEKLEŞTİREN ÜLKELER

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2020'nin ilk dört ayını kapsayan elektrikli otomobil satış rakamlarını paylaştı.

Aşağıdaki grafikte yer alan mavi bar, tüm elektrikli araçları (hem tamamen elektrikli hem plug-in hibrit) kapsarken, yeşil değer ise sadece tamamen elektrikli araçları gösteriyor. Ayrıca bu sayılar ticari araçları da kapsamıyor.

ALMANYA AÇIK ARA LİDER

En fazla elektrikli otomobil satışı yapılan ülke 52 bin 449 adetle Almanya olurken, Fransa 35 bin 383 adetle ikinci, İngiltere ise 31 bin 918 adetle üçüncü sırada yer aldı.