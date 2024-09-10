Avrupa'daki otomobil markaları 2025'te milyarlarca dolar ceza ödeyebilir Renault CEO'su, elektrikli araç satışları artmazsa Avrupa'daki otomobil devlerinin 2025'te milyarlarca dolar ceza alabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi

Avrupa ve dünya çapında yavaşlayan elektrikli araç talebi, üreticileri gelecek planlarını düşünmeye itmiş durumda.

Bazı markalar, yatırımlarını içten yanmalı motorlara kaydırma kararı alırken insanlar, geçtiğimiz yıllara kıyasla artık elektrikli araçlara pek fazla ilgi göstermiyor.

Elektrikli otomobil satışlarının yavaşlaması, markaları ciddi problemler ile karşı karşıya bırakacak.

MARKALARA DEV CEZALAR YOLDA

Aralarında Volkswagen v ve Ford'un bulunduğu markaların büyük bir kısmı, 2025 yılı için belirlenen emisyon sınırlamalarına uyamayacak.

Renault CEO’su Luca de Meo, elektrikli araç satışları artmazsa Avrupa'daki otomobil devlerinin 2025'te milyarlarca dolar ceza alabileceğini duyurdu.

Meo’ya göre sınırlamalara uymayan Avrupa’daki otomobil şirketleri, 15 milyar dolar civarına kadar çıkabilecek devasa cezalarla karşı karşıya kalabilir.

YENİ AB KURALLARI NE DİYOR

2025 yılında, Avrupa Birliği (AB) kuralları değişecek. 2021 yılından beri üreticiler, filolarında ortalama 116 g/km emisyon seviyesini hedefliyor. Fakat 2025 itibariyle bu tavan sınır 93.6 g/km olacak.

Bununla birlikte AB, sınırı geçen üreticilere gram başına 95 euro ceza kesecek.

2021 yılında getirilen bu kural nedeniyle üreticiler yaklaşık 550 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.

2025 yılında ise bu cezanın ciddi anlamda artması bekleniyor. Çünkü resmi verilere göre 2025 yılı sınırlamalarına uyan sadece Geely ve Tesla markaları var. Sınıra en uzak iki üretici ise Volkswagen ve Ford.