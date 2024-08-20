BMW, ABD'de 720 binden fazla aracını geri çağırdı Alman otomobil üreticisi BMW'nin kısa devre endişeleri nedeniyle 720 bin 796 aracı geri çağırdığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW'nin 2012-2018 model yıllarını kapsayan belirli araçlarını geri çağırdığını duyurdu.

Açıklamada, su pompasındaki bir elektrik bağlantı parçasının düzgün kapatılmamış olabileceği, bu nedenle suya maruz kalarak kısa devre yapma riskinin bulunduğu belirtildi. Bu kısa devrenin yangın riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

720 BİNDEN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR

Geri çağırmadan etkilenebilecek araç sayısının 720 bin 796 olduğu belirtilirken, bayilerin bu araçların su pompasını ve bağlantı parçalarını ücretsiz olarak inceleyeceği, gerekirse değiştireceği ve ek olarak koruyucu bir kalkan takacağı ifade edildi.

Geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerine 4 Ekim’den itibaren bildirim gönderileceği kaydedildi.

BMW, bu ayın başında ABD'de aşırı ısınma veya nadir durumlarda yangına yol açabilecek bir motor arızası nedeniyle 100 binden fazla aracı, geçtiğimiz hafta ise Çin'de 1,3 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.