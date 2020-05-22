BMW, elektrikli SUV modelinin üretimine başlıyor

BMW'nin tam elektrikli ilk SUV modeli olacak olan iX3, 2020 yılı yaz aylarında üretilmeye başlanacak.

Elektrikli otomobil pazarına olan ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi de kendi elektrikli modelleri üzerinde çalışıyor.

Şimdiye kadar yarı elektrikli otomobil üreten birçok marka, artık tamamen elektrikli otomobil üretmeye zaman ayırıyor.

BMW'nin Çin’deki tesiste üretilip tüm dünyaya ihraç edilecek ilk modeli olan iX3 için geri sayım başladı. BMW AG CEO’su Oliver Zipse, grubun 14 Mayıs tarihinde düzenlenen yıllık genel toplantısında, ''Koronavirüs salgınından dolayı önceden planladığımız süreçte bazı aksaklıklar oldu, ancak biz süreci aynı şekilde yürütmeye devam ediyoruz.'' dedi.

TAM ELEKTRİKLİ OLACAK

iX3, BMW'nin ilk esnek altyapıya sahip olacak olan modeli pozisyonunda bulunuyor. Alıştığımız teknolojilerde altyapı desteği elektrikli motorlar için ayrı, içten yanmalı motorlar için de ayrı olarak tasarlanır.

Ancak marka, iX3 modelinde hem hibrit ünite için hem de tam elektrikli ünite için ortak platformu kullanabilecek. Buna ek olarak i4 elektrikli otomobil modelinin de altyapısı bu otomobille aynı olacak.

Yeni otomobil, yapılan testlere göre 440 km menzile sahip olacak. Araç üzerinde 74 kWh bataryalar bulunacak ve bataryaların yüzde 80’ini nikel, geriye kalan yüzde 20'sini ise eşit oranda dağıtılmış olan kobalt ve magnezyum oluşturacak

BMW'nin tam elektrikli ilk SUV modeli olacak olan iX3, 2020 yılı yaz aylarında üretim bandına girecek.