BMW ilk kez Tesla'yı geçti: İşte Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobiller BMW geçtiğimiz ay Avrupa'da ilk kez Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattı. İşte temmuz ayında en çok satan elektrikli otomobil modelleri.

Haber Merkezi

Avrupa'da elektrikli araç pazarı hareketleniyor. BMW, geçtiğimiz ay Avrupa'da ilk kez Tesla'yı geride bırakarak elektrikli araç satışlarında zirveye oturdu.

Jato Dynamics'in verilerine göre, Avrupa'da elektrikli araç satışları yavaşlamasına rağmen BMW, satışlarını artırmayı başardı.

Özellikle iX1 ve i4 modellerinin popülerliği, bu başarının en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

SATIŞLAR 1 MİLYONU GEÇTİ

Jato Dynamics'in verilerine göre, geçen ay Avrupa'da geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 1,03 milyon araç tescil edildi.

Almanya, Fransa ve Belçika'da satışların düşmesine rağmen diğer AB pazarları büyümeyi desteklemeye yardımcı oldu.

Jato'nun verilerine göre, Avrupa'daki elektrikli araç satışları Temmuz 2024'te yıllık bazda yüzde 6 düştü. Geçtiğimiz ay 139 bin 300 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti ve elektrikli araçların pazar payı yüzde 14,6'dan yüzde 13,5'e geriledi.

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