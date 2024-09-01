BYD, düşük satışlar nedeniyle Almanya'da planları değiştirdi BYD, orta vadede Avrupa otomobil pazarından yüzde 5 pay alma hedefine ulaşmak için Almanya'yı anahtar ülke olarak hedeflemişti. Ancak, işler planlandığı gibi gitmedi.

Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi BYD, marka yönetiminin Avrupa'nın en büyük pazarındaki yavaş satışlarından giderek daha fazla rahatsız olması üzerine, Almanya'daki distribütörü Hedin Electric Mobility'yi satın aldı.

BYD, orta vadede Avrupa otomobil pazarından yüzde 5 pay alma hedefine ulaşmak için Almanya'yı anahtar ülke olarak hedeflemişti.

SATIŞLAR DÜŞÜK KALDI

Ancak BYD'nin Almanya satışları, yaz aylarında Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'na otomotiv sponsoru olmasına rağmen düşük seyretti.

BYD, 2026 yılında Almanya'da 120 bin adet otomobil satmayı hedefliyor. KBA motorlu taşıtlar otoritesine göre, temmuz ayına kadar marka yüzde 0,1 pazar payıyla 1.432 araç satabildi.

Hedin Electric Mobility, 2022 yılından bu yana BYD'nin Almanya'daki genel ithalatçısı olarak faaliyet gösteriyor ve ülkedeki yaklaşık 30 BYD bayisine araç ve parça tedarik ediyor.

BYD, şirketi satın alarak otomobilleri doğrudan bayilere satabilecek ve bu sayede otomobillerin fiyatlandırılması ve bulunabilirliği konusunda daha fazla hareket alanına sahip olacak.

BYD, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Hedin Mobility'nin Almanya bayilerinin BYD ortakları olarak kalacağını söyledi. Hedin ayrıca, BYD'nin İsveç'teki ithalatçısı ve distribütörü olma statüsünü de koruyor.

BYD'nin Almanya dağıtım şirketini devralması, BYD ve SAIC Motor'un MG markası da dahil olmak üzere Çinli elektrikli araç üreticilerinin, zayıflayan talep ve Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan yeni tarifeler gibi olumsuzlukların ortasında Avrupa'da büyümekte zorlandığı bir dönemde gerçekleşti.

Temmuz ayında Avrupa'da Çinli elektrikli araç satışları düştü ve Çinli şirketler toplam elektrikli araç pazarından yalnızca yüzde 9,9 pay alabildi.