Chery, Avrupa pazarına Omoda 5 ile giriş yapıyor Chery OMODA serisinin Avrupa’ya gidecek olan ilk partisi, Şanghay’dan yola çıktı.

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunuyor.

Chery, OMODA modelleri ile Avrupa'ya giriş yapıyor

Chery’nin Mart 2023 itibarıyla Türkiye pazarında da satışa sunduğu OMODA serisinin Avrupa’ya gidecek olan ilk partisi Şanghay’dan yola çıktı.

İlk olarak İspanya ve İtalya’ya teslim edilmek üzere 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yola çıkan araçlar, 45 gün içinde Avrupa'ya ulaşacak.

Chery OMODA serisi, tanıtıldığı ilk günden itibaren küresel tüketiciler için tasarlandı ve lansmanından bu yana dünya genelindeki kullanıcılar tarafından da son derece benimsendi.

OMODA 5, geçtiğimiz nisan ayında Doğu Avrupa ve Meksika gibi yeni pazarlarda güçlü bir satış performansı elde ederek pazar segmentinde birinci oldu.