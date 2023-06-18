Chery Tiggo 8 Pro, Türkiye'deki ilk ayında zirveye ulaştı Chery'nin 5+2 koltuk kapasiteli amiral gemisi modeli olan Tiggo 8 Pro, D-SUV segmentinin yeni lideri oldu.

Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında tanıtılan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunuyor.

Chery; Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve ilk küresel modeli Omoda 5’i de kapsayan ilk Türkiye sevkiyatını Çin’in Wuhu Limanı’ndan geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi.

İlk ayında liderliğe yükseldi

Chery'nin 5+2 koltuk kapasiteli amiral gemisi modeli olan Tiggo 8 Pro, D-SUV segmentinin yeni lideri oldu.

Mayıs 2023’te 2 bin 917 adet otomobilin satıldığı D-SUV pazarında, bu satışın 1098 adedini Chery TIGGO 8 PRO tek başına gerçekleştirdi.

2023'ün ilk 5 aylık döneminde ise 9 bin 004 adetlik bir büyüklüğe erişen D-SUV pazarında, Chery TIGGO 8 PRO sadece 2.5 aylık performansla 1528 adetlik satışa ulaşarak sınıfının en çok satan modeli oldu.