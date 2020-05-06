Çin, koronaya karşı yeni otomobiller piyasaya sürüyor

Bazı Çinli üreticiler, bakteri ve virüslerin bulaşmasını engelleyen özelliklere sahip yeni otomobil modelleri üretmek için çalışıyor.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, salgına karşı yeni bir proje geliştiriyor.

Çinli üreticiler, 'Sağlıklı Araba Projesi' isimli yeni bir girişim başlattı. Çinli Geely firmasının başlattığı proje kapsamında, yolcuları virüslerden ve bakterilerden korumayı amaçlayan pek çok özellik vaat eden otomobiller için 52 milyon dolar harcanacak.

ÖZEL HAVA FİLTRE SİSTEMİ OLACAK

Projede yer alan otomobiller, tıbbi yüz maskeleriyle aynı derecede partikül ve aerosol taraması sağlayan G-Clean Akıllı Hava Arıtma Sistemi (IAPS) adı verilen özel bir hava filtrasyon sistemi ile gelecek.

Bununla birlikte, klima sistemlerindeki ve düğmeler ve kapı kolu gibi sık dokunan yüzeylerde anti-bakteriyel ve anti-viral özelliklere sahip çevresel olarak sürdürülebilir malzemeler kullanılacak.

DİĞER ÜRETİCİLER İÇİN DE SAĞLIK ÖN PLANDA

SAIC isimli otomobil şirketi, araçlarının havalandırma menfezlerine bir ultraviyole lamba ekleme seçeneği sunmaya karar verdi. Bu lambalar, otomobilin içindeki havayı sterilize edebilecek.

Guangzhou merkezli GAC adlı diğer bir otomobil şirketi ise, virüslere ve bakterilere karşı korumaya yardımcı olacak kendi hava filtrasyon sistemini tanıttı.

Ancak bazı uzmanlar, şirketlerin tüketicilere ürün ve hizmet satmak ve için koronavirüs krizini fırsata çevirebileceği konusunda da uyarıyor.

