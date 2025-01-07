Çin, sürücüsüz araçların toplu taşımada kullanılmasına izin verdi

Haber Merkezi

Çin, otonom araç teknolojilerine büyük yatırım yaparak toplu taşıma sistemini dönüştürmeye hazırlanıyor.

1 Nisan 2025'ten itibaren Pekin'de sürücüsüz araçlar, taksiler, otobüsler ve hatta tramvaylar test edilebilecek.

OTONOM ARAÇLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Çin hükümeti, sürücüsüz araçların toplu taşımada kullanılmasını teşvik etmek için yeni bir yasa çıkardı. Bu yasa, Pekin'de otonom araçların test edilmesine ve kullanılmasına olanak tanıyor.

Pekin, otonom araçların kullanımı için gerekli alt yapıyı geliştirmek için büyük yatırımlar yapıyor. Şehir, akıllı araçların bağlantı ve iletişimini iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

DİĞER ŞEHİRLER DE KATILIYOR

Pekin'in yanı sıra Çin'de 20'den fazla şehirde otonom araç projeleri yürütülüyor. Tesla, Cybercab modelini Çin'de test ederken, Baidu ise Apollo robotaxi filosunu Wuhan'da kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Baidu'nun otonom araç platformu Apollo, Hong Kong'da da otonom araç paylaşım denemeleri için yetki aldı.

Çinli otomobil üreticileri, Avrupa pazarında hızla yükseliyor. Bu üreticiler, otonom sürüş teknolojilerine de yatırım yaparak geleceğin otomotiv pazarında liderliği hedefliyor.