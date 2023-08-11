Çin'de elektrikli otomobil satışları yüzde 41 arttı Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, 2023'ün ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 41,7 artış gösterdi.

AA & Ensonhaber Çin, sürdürülebilir ulaşım alanında önemli bir dönüşümün parçası olarak elektrikli araç satışlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Çin'deki otomobil üreticileri, tüketici talebine uygun elektrikli araç modelleri sunarak bu büyümeye öncülük ediyor. Gelen son verilere göre, 2023'ün ilk yarısında dünya genelindeki 7.22 milyonluk elektrikli araç satışının yüzde 61'i Çin pazarında gerçekleşti. Satışlar artmaya devam ediyor Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 4,59 milyon elektrikli otomobil üretilirken, 4,53 milyonu iç piyasada alıcı buldu. İlk 7 ayda üretim geçen yıla göre yüzde 40, satışlar ise yüzde 41,7 artış gösterdi. Ülkede temmuz ayında 805 bin elektrikli otomobil üretilirken, 780 bin araç satıldı, 101 bin araç ihraç edildi. Yıllık bazda üretim yüzde 30,6, satışlar yüzde 31,6, ihracat yüzde 87 artış kaydetti. Elektrikli otomobiller temmuzda yüzde 32,7 pazar payına ulaştı.