Çin’den çarpıcı adım: 2027’de yürürlüğe giriyor! Araçlarda tamamen yasaklanıyor

Çin’de otomotiv düzenleyicileri tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Otomobillerde güvenlik riskleri ve işlevsel sorunlar nedeniyle özellikle elektrikli araçlarda çarpıcı bir yeniliğe gidiliyor.

Söz konusu düzenlemenin Temmuz 2027’de yürürlüğe girmesi, üreticilere ise bir yıllık geçiş süresi tanınması öngörülüyor.

Taslak düzenlemeye göre, otomobillerde yarı gizlenen ve klasik kapı kolları kullanılmaya devam edebilmek için yeni şartlar aranacak.

KURALLAR 2027’DE DEĞİŞECEK

Söz konusu taslak kapsamında, yarı gizlenen ve klasik kapı kolları kullanılmaya devam edebilecek ancak bu modellerde mutlaka mekanik yedekleme şartı aranacak.

Ayrıca kaza gibi olağan dışı durumlarda kapıların otomatik açılmasına yönelik güvenlik kriterleri de standartlara eklenecek.