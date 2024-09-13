Çin'den elektrikli otomobil üreticilerine çağrı: Yurt dışında teknoloji üretmeyin Çin, elektrikli araç üreticilerine teknolojiyi yurt içinde tutma çağrısı yaptı. İşte detaylar.

Haber Merkezi

Çin hükümeti, elektrikli araç sektöründe yaşanan hızlı büyümeye paralel olarak, yerli üreticilere şaşırtıcı bir çağrıda bulundu.

Ülkenin elektrikli araç teknolojisinin sınırlar içinde kalmasını hedefleyen bu yeni politika, sektörde önemli tartışmalara yol açacak gibi görünüyor.

Çin yönetimi otomobil üreticilerine, gelişmiş elektrikli araç teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısında bulundu.

Bu çağrının temel amacı, Çin'in elektrikli araç sektöründeki liderliğini güçlendirmek ve kritik teknolojilerin yabancı rakiplerin eline geçmesini engellemek.

ANA PARÇALAR ÇİN'DE ÜRETİLECEK

Bu kapsamda, Çinli firmalar, yurt dışında kurdukları fabrikalarda kullanacakları ana parçaları Çin'de üretecek ve nihai montajı hedef pazarlarında yapacak.

Çin yönetimi, özellikle BYD ve Chery gibi büyük otomotiv üreticilerinin yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ediyor.

Ancak hükümet, teknolojik üretimlerin ülke sınırları içinde kalmasını istiyor. BYD'nin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım planı, bu stratejinin bir örneği.

Türkiye'de BYD'nin kuracağı yeni fabrika, yılda 150 bin araç üretme kapasitesine sahip olacak ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Çin hükümetinin bu çağrısı, elektrikli araç teknolojilerinin uluslararası piyasalarda yayılmasını engelleme amacı taşıyor.