Çinli BYD, satışlarda Tesla'yı geçti Çinli elektrikli otomobil markası BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde yaptığı satışlarla Tesla'yı geride bıraktı.

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Son dönemde Avrupa pazarındaki adımlarıyla adından söz ettiren BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde Çin'in en çok satan otomobil markası olmayı başarmıştı.

Çinli elektrikli otomobil markası BYD, 2023'ün ilk çeyreğinde yaptığı satışlarla dünya genelinde Tesla'yı geride bıraktı.

İlk çeyrekte 550 bin araç sattı

Çin'in Shenzhen şehrinde 28 yıl önce kurulan marka, 2023'ün ilk çeyreğinde hibrit araçlar da dahil olmak üzere 550 bin elektrikli araç satışı yaptı. Böylelikle marka, Tesla'nın bu dönemde 420 bin satış sayısını geçti.

BYD, araç kullanıcıları için uygun fiyatlı bir marka haline gelmiş durumda. Ayrıca şirket, şu an Çin'de tamamen elektrikli halk otobüsleri ve taksiler de üretiyor.

1995 yılında şarj edilebilir batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 30'dan fazla sanayi bölgesinde otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip.