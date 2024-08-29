Çinli elektrikli araç üreticisi BYD ne kadar kazandığını açıkladı BYD’nin net kârı, yılın ikinci çeyreğinde agresif fiyatlandırma politikasına rağmen yıllık yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) ulaştı.

AA & Ensonhaber

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, yılın nisan-haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, şirketin gelirleri nisan-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 artarak 176,2 milyar yuana (24,7 milyar dolar) yükseldi.

BYD'nin aynı dönemde net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artışla 9,1 milyar yuana (1,27 milyar dolar) yükseldi.

Türkiye’ye de 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, elektrikli otomobillerde en çok satan modellerinde agresif indirimlerle uzun süren bir fiyat savaşına öncülük ediyordu.

ÇİN'DE VOLKSWAGEN'İ GEÇTİ

Uluslararası varlığını genişleten BYD, Çin'deki pazar payını büyük ölçüde genişleterek, Alman otomobil üreticisi Volkswagen'i lider otomobil üreticisi olarak çok geride bırakması dikkati çekti.

BYD, genişletilmiş pazar liderliği sayesinde ikinci çeyrekte net kârını yüzde 30’dan fazla artırmayı başardı.

BYD, dikey entegrasyon stratejisiyle batarya gibi otomobil üretimi için kullandığı çoğu bileşeni kendi tesislerinde üretiyor. Şirket satışlarını yıllık yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

Çin'in en fazla satış yapan otomobil üreticisi BYD, yurt dışı satışlarının gelecekte toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturmayı da hedeflerken, engelleyici gümrük vergilerini aşmak için küresel üretim merkezleri kurmaya devam edeceğini belirtiyor.