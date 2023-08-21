Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye'de batarya üretecek Türkiye'de 2021 yılında satışa sunulan Skywell ET-5 elektrikli otomobiliyle yüksek satış rakamlarına ulaşan Skywell, ülkemizde batarya fabrikası açacak.

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Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Bu şirketlerden birisi de geçen yılın başında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell. Çinli marka, Avrupa'nın ardından birkaç yıl önce resmi olarak Türkiye pazarında boy göstermeye başlamıştı.

Skywell, Türkiye'de batarya üretecek

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Skywell, Türkiye’de batarya üretim fabrikası kuruyor. Skywell Türkiye’den yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 800+4C mimariye sahip batarya fabrikası açılacak.

Üretilen bataryalar 480 kw yüksek hızlı şarj gücüne sahip olacak. Skywell ET5, mevcut 120 kw hızlı şarj teknolojisi le yüzde 30’dan yüzde 80’a kadar yaklaşık 40 dakikada şarj oluyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Şanghay Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan 480 kw gücündeki 4C süper hızlı şarj teknolojisi sayesinde Skywell ET5 modeli 5 kat daha hızlı şarj olacak.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Skywell Türkiye CEO'su Mahmut Ulubaş, şu ifadeleri kullandı: