Çinli elektrikli SUV Voyah Free Türkiye'ye geliyor Çinli elektrikli SUV Voyah Free Türkiye'ye geliyor. İşte otomobilin fiyatı ve özellikleri.

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Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak 2019 yılında kurulan HiPhi, çok yeni bir marka olmasına rağmen Avrupa'ya gelmişti.

Şimdi de Çinli elektrikli SUV Voyah Free Türkiye'ye geliyor. Otomobilin fiyatı ve özellikleri de ortaya çıktı.

Donanımhaber'in haberine göre, tamamen elektrikli Voyah Free için sipariş alımına başlandı. Ancak teslimatlar için 60 gün civarında bir bekleme süresi var.

Lüks elektrikli SUV, Türkiye'de iki farklı paketle satılacak. Bu paketlerde motor ve batarya gibi teknik ayrıntılarda bir farklılık yok.

Sadece Akıllı kısılabilir panoramik sanal perde ve Dynaudio Premium ses sistemi gibi bazı donanım farklılıkları var.

Türkiye fiyatı

Voyah Free'nin Türkiye'deki başlangıç fiyatı ise 4,5 milyon TL'ye yakın. Bu fiyatlandırmada otomobilin sahip olduğu özelliklerin yanı sıra 360 kW (489 HP) toplam güç ile üst vergi diliminde olmasının da payı fazla.

Üstelik getirilen son düzenleme ile Çin'den ithal edilen %100 elektrikli otomobillere %40 ilave gümrük vergisi de uygulanıyor.

106 kWsa kapasiteli ternary (üçlü) lityum bataryadan güç alan elektrikli SUV, WLTP'ye göre 500 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor. DC hızlı şarj ile bataryanın yüzde 20-80 arası dolumu 45 dakika sürüyor.