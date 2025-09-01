Çinli Leapmotor Avrupa'da üretime başlıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor, Avrupa'daki üretim planlarını resmi olarak duyurdu.

Şirket, ortağı Stellantis'in İspanya'daki Zaragoza tesisinde B-serisi modellerini üretmeye başlayacak.

ÜRETİM GELECEK YIL BAŞLIYOR

Üretimin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması ve montaj hattından ilk olarak B10 crossover modelinin, ardından da B05 hatchback modelinin çıkması planlanıyor.

Bu modellerin Avrupa lansmanları ise bu ay Almanya'da düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında yapılacak.

REKABETÇİ FİYAT AVANTAJI VE TÜRKİYE İÇİN FIRSAT

Leapmotor, İspanya'da üretim yaparak AB tarafından uygulanan ilave gümrük vergilerinden muaf olacak ve bu sayede çok daha rekabetçi bir fiyatla satış yapabilecek.

Bu durum, Leapmotor modellerinin Avrupa'dan gelmesi halinde Türkiye'de de gümrük vergisi olmadan satılabilmesinin önünü açıyor.

Bu hamle, Stellantis'in 2023'te Leapmotor'a 1,5 milyar euro yatırım yaparak şirketin yüzde 20'lik hissesini almasının ardından geldi.

Anlaşma kapsamında, Leapmotor modellerinin Avrupa'daki satış ve pazarlama operasyonları Stellantis tarafından yürütülüyor.