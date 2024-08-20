Çinli otomobil üreticileri ek vergiler sonrası Avrupa'da güç kaybediyor AB'nin geçici tarifeleri, bazı Çinli otomobil üreticilerine uygulanan ithalat vergilerini yüzde 48'e kadar çıkardı. Markalar, ek vergilerin ardından Avrupa'da zor günler geçiriyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB), Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araçlara uyguladığı geçici tarifeler, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Bu tarifelerle birlikte bazı Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya olan ihracatında yüzde 48'e varan oranlarda artış gösteren ithalat vergileriyle karşılaşması, markaların zor günler geçirmesine neden oldu.

AB'nin bu kararı, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki rekabet gücünü azaltmayı ve yerel üretimi desteklemeyi amaçlıyor.

Ancak bu durum, elektrikli araçlara geçiş sürecinde önemli bir oyuncu olan Çin'in Avrupa pazarındaki payının azalmasına ve tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

SATIŞLAR YÜZDE 45 DÜŞTÜ

Dataforce'un, temmuz ayı verilerini bildiren ve 16 üye ülkedeki sonuçları derleyen araştırmasına göre, Çinli otomobil üreticileri BYD ve MG gibi şirketlerin geçen ay AB'de tescil ettiği yeni elektrikli araç sayısı haziran ayına göre yüzde 45 düştü.

Düşüş, otomobil üreticilerinin 5 Temmuz'da yürürlüğe giren ek vergilerden önce elektrikli araçları bayilere ulaştırmak için acele etmeleri nedeniyle yüksek çıkmış olabilir.

Hamburg yakınlarında bulunan bağımsız bir otomotiv analisti olan Matthias Schmidt, "Haziran ayında stokları boşaltmak için Çinli üreticilerden büyük bir baskı gördük." dedi.

İthalat vergilerini yüzde 48'e kadar çıkaran geçici tarifeler, pil teknolojisi gibi devlet sübvansiyonlarından yararlanan önemli alanlarda yapısal avantajlara sahip markaları, Çinli rakiplerinden korumayı amaçlıyor.

ÇİN'DEN MİSİLLEME TEHDİDİ

Siyasi gerginlik yüksek seyrediyor ve Pekin, meseleyi çözmek için yapılan görüşmeler sırasında misilleme tehdidinde bulunuyor.

BMW, Stellantis ve Tesla da ek AB tarifelerine tabi olan Çin yapımı elektrikli araçları ithal ediyor.

Schmidt, envanterlerini yönetmede daha temkinli olan Batılı şirketler açısından haziran ayındaki artışın daha az belirgin olduğunu söyledi.

TEMMUZDAKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN ÇİNLİ MARKALAR PES ETMİYOR

Temmuz rakamlarında, Çin markalarının Asya ve ABD'nin ardından dünyanın üçüncü büyük bölgesel otomotiv pazarı olan Avrupa'da genişleme hedeflerini azalttıklarına dair pek bir işaret yok.

MG, BYD ve diğer Çinli markalar, 2019'daki sıfırdan başlamalarından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüyorlar.

Dataforce rakamlarına göre, Çinli markaların AB'nin elektrikli otomobil pazarındaki payları temmuz ayında yüzde 8,5'e yükselirken, bir yıl önceki bu oran yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Elektrikli araçlar hala tüm Avrupa pazarının küçük bir kısmını oluşturuyor olsa da içten yanmalı otomobillerin kullanımdan kaldırılmasıyla birlikte zamanla pazara hakim olacaklar.

BYD SATIŞLARI ARTIRDI

BYD, temmuz ayında 16 pazarda bir yıl öncesine göre üç kat daha fazla elektrikli araç sattı.

Çin'in devlete ait SAIC şirketinin bir parçası olan MG, temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 20 düşüş kaydetti, Polestar satışları ise yüzde 42 düştü.

Çin'in en çok satan otomobil markası BYD, Avrupa'daki genişlemesini sürdürüyor. Almanya'daki Euro 2024 futbol turnuvasına sponsor olması , şirketi 5 milyar TV izleyicisine ulaştırdı.

Şimdilik, tarifelerden sonra BYD'nin Avrupa'daki fiyatlandırma stratejisi değişmedi. Şirket, 6 Ağustos'ta Polonya'ya genişledi ve Macaristan'da yeni bir tesis inşa etmeye başladı.

VERGİLER KALICI HALE GELEBİLİR

Brüksel ile Pekin arasında bir anlaşma sağlanamazsa, vergiler kasım ayında kalıcı hale gelecek.

Tarife tartışması, bölgelerdeki üreticiler üzerinde baskı oluşturan küresel elektrikli araç büyümesindeki yavaşlamayla aynı zamana denk geldi.

AB politikacıları, 2035 yılına kadar yeni fosil yakıt yakan arabaları aşamalı olarak kullanımdan kaldırmaya hazırlanıyor.

Dataforce'a göre Almanya'da Çin markaları temmuz ayında yapılan araç tescillerinin yüzde 8'ini oluşturdu. Bu oran haziranda yüzde 13 seviyesindeydi.

Fransa'da ise bu oran yüzde 8'den yüzde 5'e düştü. AB üyesi olmayan Birleşik Krallık'ta Çin markaları ivme kazandı.

Volkswagen ve Stellantis gibi Avrupa üreticileri, maliyetleri düşürmek ve rekabetçi kalmak için Çinli meslektaşlarıyla elektrikli araç ortaklıkları imzaladı.