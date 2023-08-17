Çinli otomobil üreticisi BYD, son çeyrekte Türkiye'ye geliyor Çinli otomobil üreticisi BYD'nin, son çeyrekte "ALJ Türkiye" aracılığıyla Türkiye pazarına giriş yapması bekleniyor.

ensonhaber.com

Son dönemde Çinli üretici BYD'nin Avrupa'da yayılma planları hızlanmış durumda. BYD'nin Almanya ve İsveç'te elektrikli otomobil satacağı ortaya çıktıktan sonra, şirket bu ülkelere yenilerini eklemeye karar verdi.

Yapılan yeni duyuruya göre BYD, bu ülkelerin yanı sıra Türkiye, Hollanda ve Danimarka'da da elektrikli araç satmaya başlayacak.

BYD, Avrupa'da fabrika kuracak

Bununla da yetinmeyen Çinli üretici, Avrupa'da fabrika kurarak burada üretim yapmayı düşünüyor.

Şirketin başkan yardımcısı Li Ke, Avrupa'daki ilk otomobil fabrikasını kurmak için hazırlık yaptıklarını ve bu konuya fazlasıyla özen gösterdiklerini söylemişti.

Son çeyrekte Türkiye'ye geliyor

Gazeteci Emre Özpeynirci, satışların ne zaman başlayacağına ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Emre Özpeynirci'nin konuyla ilgili açıklamasına göre BYD, son çeyrek itibarıyla Türkiye'ye resmen giriş yapacak.

Özpeynirci, markanın Türkiye Genel Müdürü'nün İsmail Ergun olduğu bilgisini de aktardı.

Daha çok elektrikli otomobil markası olarak bilinen BYD, sedan ve SUV üretimi yapıyor. Tang EV, Atto 3 EV ve Han EV isimli modeller, şirketin ön plana çıkan araçları arasında yer alıyor. Ancak, bu modellerden hangilerinin Türkiye'ye geleceği henüz belli değil.

Çinli üreticilerin Avrupa pazarını ele geçirme planları tüm hızıyla sürerken, Avrupalı üreticiler bu durumdan oldukça rahatsız.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, Çin'in Avrupalı üreticilere yönelik ekstra vergi uyguladığını ve AB'nin de aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini dile getirmişti