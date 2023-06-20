Çinli Skywell, Türkiye'de batarya üretecek Skywell'in üreticisi Skyworth, Türkiye'de batarya geliştirmek ve üretim fabrikası açmak için anlaşma sağladı.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda rekabet iyice kızıştı. Özellikle Avrupa'da satışların artması, Çinli üreticilerin de dikkatini çekiyor.

Bu şirketlerden birisi de geçen yılın başında Avrupa pazarına giriş yapan Skywell. Çinli marka, Avrupa'nın ardından birkaç ay önce resmi olarak Türkiye pazarında boy göstermeye başlamıştı.

Skywell'in Türkiye planları

Ulu Motor ile elektrikli otomobil markası Skywell'in üreticisi Skyworth, Türkiye'de batarya geliştirmek ve üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya gitti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Skywell Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş, Skywell'in yeni nesil araçlar alanında elde ettiği tecrübesiyle tasarladığı ET5'in talebi karşılayabilecek sayıda üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

86 kwh yüksek kapasiteli bataryası sayesinde, şehir içinde 642 kilometreye kadar menzil sunabilen ET5'in 0'dan 100 kilometre hıza ulaşması 7,9 saniye sürüyor.

Skywell Kurucu Ortağı ve CEO'su Wu Longba da şirketin performansını artırmak için sürekli AR-GE çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Wu Longba, Hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın 15 ülkesinde distribütörü olan Ulu Motor ile yatırımlar konusunda yakın çalıştıklarından bahsetti.