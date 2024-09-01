Çinlilere ek vergi darbesi: Temmuzda Avrupa'da satışlar düştü Avrupa Birliği'nin Çinli üreticilere getirdiği ek vergi, satışları etkilemeye başladı.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araçlara uyguladığı geçici tarifeler, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Bu tarifelerle birlikte bazı Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya olan ihracatında yüzde 48'e varan oranlarda artış gösteren ithalat vergileriyle karşılaşması, markaların zor günler geçirmesine neden oldu.

ÇİNLİ MARKALAR KAN KAYBEDİYOR

Avrupa'da temmuz ayında Çinli markaların kan kaybı yaşadığı gözlemlendi. Tabii ek vergilerin yanında, elektrikli otomobillere olan talebin düşmüş olması da büyük bir etken.

Analizlere göre bölgede MG ve BYD markalarının pazar payı toplamı temmuz ayında 9.9 olarak ölçüldü. Sadece geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu oran yüzde 10.2 seviyesindeydi.

Geçtiğimiz ayın en çok kan kaybedeni ise MG oldu. 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 38 oranında kayıp yaşayan MG, sadece 5 bin 330 adet elektrikli satışı yapabildi.

BYD ise temmuzda 3 bin 740 adet satış yaparak geçen yıla göre satışlarını az da olsa artırmayı başardı.

TOPLAM SATIŞLAR YÜZDE 6 DÜŞTÜ

Avrupa'da faaliyet gösteren Çinli üreticilerin toplam elektrikli araç satışları, yüzde 6 azalarak 10 bin 558 oldu.

Vergi kararının ve elektrikli otomobillere olan talebin düşmesi ile birlikte, 2025 yılı bu markalar için oldukça zor geçecek gibi görünüyor.