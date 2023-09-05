Çinlilerle baş edemedi! Polestar, 304 milyon dolarlık zarar açıkladı Elektrikli araç üreticisi Polestar, yazılım gecikmeleri ve artan rekabet nedeniyle ikinci çeyrekte bir zarar daha açıkladı. Şirketin bu çeyrekteki zararı 304 milyon doları buldu.

ensonhaber.com

1995 yılında kurulan Polestar, 2015'te İsveçli otomobil devi Volvo'ya katılmıştı. Volvo daha sonra Çinli Geely'e satıldıktan sonra, Polestar ayrı bir marka olarak yeniden faaliyetlerine başlamıştı.

2022 yılının sonuna kadar 30 farklı pazara giriş yapan Polestar için işler pek de iyi gitmiyor.

Elektrikli araç üreticisi, yazılım gecikmeleri ve artan rekabet nedeniyle ikinci çeyrekte 304 milyon dolarlık zarar açıkladı.

Polestar, haziran ayı sonuna kadar olan üç ay boyunca Birleşik Krallık ve İsveç'te şirketin gelirini arttığını, ancak ABD ve Çin gibi ana pazarlarda düştüğünü söyledi.

Çin rekabetinde geriye düştü

Tesla ve Çinli üreticilerin, daha düşük fiyatlarla elektrikli araçlar satarken, Avrupa genelindeki elektrikli araç üreticileri pazar payı kazanmakta zorlanıyo.

Polestar'ın sonuçları, sadece geçen yıl listelenmesinin ardından şirketin devam eden sıkıntılarını gösteriyor ve hisse senedi fiyatları yaklaşık yüzde 65 oranında düşmüş durumda.

Bazı hissedarlar, şirketin değeri konusunda yanıltıldıklarını iddia ederek bazı borsa şirketlerini dava etmeye bile başladı.

Öte yandan Polestar, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 daha fazla araç teslim etti (15 bin 765).