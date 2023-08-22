Çip krizi çözülemiyor! Toyota bir fabrikasında daha üretimi durdurdu Toyota, parça sıkıntısı nedeniyle Çekya'daki tesiste üretimi durdurma kararı aldı.

ensonhaber.com

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan otomobil üreticileri, çip tedarik sorunuyla boğuşuyor.

Başta ABD, Çin ve Japonya'da üretim yapan markalar olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde otomotiv üretimlerinde yetersiz çip tedariki nedeniyle kesintiler yaşanıyor.

Çip krizi her ne kadar bu yılın başlarında üretimi çok fazla etkilemese de son zamanlarda otomobil üreticileri yine kesintiler yapmak zorunda kalıyor.

Toyota üretimi durdurdu

Toyota, parça sıkıntısı nedeniyle Çekya'daki tesiste üretimi durdurdu. Otomobil üreticisinin sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, Japon Toyota şirketinin Çek Cumhuriyeti'ndeki fabrikasının, yerel bir tedarikçide çıkan yangından kaynaklanan parça sıkıntısı nedeniyle üretimi durdurduğunu söyledi.

Çip krizi nedeniyle aksamalar yaşayan Toyota, söz konusu yangınla birlikte parça tedarik etmekte daha fazla zorlanıyor.

"Kesintinin ne kadar süreceği belirsiz"

Sözcü Tomas Paroubek, "Dün akşam üretimi durdurmak zorunda kaldık. Bu elbette üretim planımızı etkileyecek. Kesintinin ne kadar süreceği belli değil." dedi.

Günde 1.000 araç üreten tesisteki söz konusu kesinti, şubat ayındaki aradan sonra bu yıl yaşanan ikinci kesinti olarak kayda geçti.

Çek Cumhuriyeti, Volkswagen'in Skoda Auto liderliğindeki otomotiv endüstrisine büyük ölçüde bağımlı. Hyundai'nin de ülkede üretim tesisi bulunuyor.