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    Citroen modellerinde eylül kampanyaları

    Citroen, sonbaharın ilk ayında ticari araç ürün yelpazesine yönelik çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 17:57
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    Citroen modellerinde eylül kampanyaları

    Citroen, sonbaharın ilk ayında ticari araç ürün yelpazesine yönelik sıfır faizli kredi ve çeşitli satın alma seçenekleri başlattı.

    Esnekliğin ve modülerliğin buluştuğu Citroen Berlingo Van, eylül ayı boyunca 100 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi imkânıyla ve 435 bin TL’den satın alınabiliyor.

    Citroen Jumpy

    Tasarım ve teknolojisiyle dikkatleri toplayan Jumpy model ailesi 100 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faiz veya 120 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerle buluşuyor.

    Citroen Jumper

    Profesyonellerin ergonomik dizaynı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle tercih ettiği Citroen Jumper ise 180 bin TL için 12 ay sıfır faizli veya 220 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla tercih edilebiliyor.

    jumper


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