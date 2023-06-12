Citroen Türkiye, satış hedefini yükseltti Citroen, Türkiye için üretimi artırdı ve 49 binlik 2023 yılı satış hedefini 60 bine yükseltti.

2023 yılına hızlı bir giriş yapan Citroen, martta elde ettiği 5 bin 348 adetlik satış rakamıyla Türkiye'deki en yüksek aylık satış rakımına ulaşmıştı. Citroen, mayıstaki performansıyla aylık satış hacminde yeni bir rekora imza attı.

Mayıs ayında, 2022'nin aynı dönemine göre satışlarını yüzde 581 artıran marka, gerçekleştirdiği 8 bin 528 adetlik satışla önemli bir başarı yakaladı.

Bu satış hacmi ile Citroen'in dünyadaki en fazla satış yapan ikinci ülkesi konumuna yükselen Türkiye pazarı, ilk 5 aylık dönemde de globalde ilk 5 ülke içine girme başarısını gösterdi.

Üretim arttı, hedef yükseldi

Citroen, Türkiye için üretimi artırdı ve 49 binlik 2023 yılı satış hedefini 60 bine yükseltti.

Markanın 2022 yılı satışları 28 bin adet olmuştu. 60 bin adet araç bulmak için İspanya fabrikasındaki üretim artırılacak.

Mart ayında Citroen CEO’luğunu üstlenen Thierry Koskas, bu durumu yerinde görmek ve incelemek için Türkiye’ye geldi.

Koskas, yılın ikinci yarısında Türkiye'ye daha çok araç göndereceklerini ifade etti.