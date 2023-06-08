Citroen'den haziran ayına özel kampanyalar Citroen, haziran ayında müşterilere çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

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Citroen, haziran ayında çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirerek müşterilerin dikkatini çekmek istiyor.

Kompakt sınıfta 4 kapılı otomobil ve SUV modellerine alternatif yeni C4 X, 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla haziran ayında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 X ise 1 milyon 110 bin TL’ye satın alınabiliyor.

Citroen C4

Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroen C4’e de 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sahip olunabiliyor.

Citroen C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu e-C4 ise 1 milyon 73 bin 900 TL’ye satın alınabiliyor.

Citroen C5 Aircross SUV

Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Citroen C3 Aircross SUV

Citroen C3 Aircross SUV ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.