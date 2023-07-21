Çöküş! Rusya'da otomobil satışları 25 binin altına düştü Birçok otomobil üreticisinin Rusya'dan çekilmesiyle birlikte, otomobil satışlarında gözle görülür düşüşler yaşanıyor. Her ay neredeyse 100 bin aracın satıldığı ülkede, artık 25 binden az satış yapılıyor.

ensonhaber.com

Ukrayna'ya saldırması nedeniyle yaptırımların odağında yer alan Rusya'da birçok otomobil üreticisi, satışları durdurma kararı almıştı.

Ülkeye karşı alınan yaptırım önlemleri kapsamında, sadece fabrikalar kapanmamış, birçok Batılı otomobil markası Rusya'daki satış ve pazarlama faaliyetlerine de son vermişti.

Rusya'da çöküş sürüyor

Birçok otomobil üreticisinin Rusya'dan çekilmesiyle birlikte, otomobil satışlarında gözle görülür düşüşler yaşanıyor.

Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeden önce, Ruslar neredeyse her ay 100 bin adet araç satın alıyordu. Azalan arz ve diğer faktörler nedeniyle bu rakam şu anda ayda yaklaşık 25 bine düştü.

Hızla düşen satışların nedenlerinden biri, ABD ve Avrupa, Kore ve Japonya gibi ülkelerin uyguladığı ambargo olarak göze çarpıyor.

Savaştan önce Rusya'nın zayıf da olsa yerli bir otomotiv endüstrisi vardı, ancak tüketiciler yabancı otomobil üreticilerinin araçlarını tercih ediyordu.

Porsche, Jaguar, Hyundai gibi tanıdığımız otomobil markalarının yerini alan Lada, artık zengin ve dar gelirli fark etmeksizin Rus vatandaşlarının tercihi oldu.